Lichtblicke - Das Magazin für Lebensfragen

62

( 62 ) Erinnern heißt Zukunft gestalten - Holocaustgedenken und Antisemitismus 13 MIN.

Steckt vielleicht in jedem Menschen ein Stück Antisemitismus - der einem nicht bewusst ist oder den man nicht wahrhaben will? Und was kann dagegen getan werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in Baden-Württemberg besonders Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler und seit 2018 Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus.