Frauen in der Kirche

Die Auferstehung Jesu wurde von Frauen verkündet, Maria Magdalena, Maria Jakubäa und Salome. Danach verkündeten aber lange Zeit nur Männer; in Sachsen dürfen Frauen erst seit 1966 im Pfarrdienst ordiniert werden. Mira Körlin schaut in dieser Sendung auf die Frauen in der Kirche.