This Little Love of Mine

1 Stunde 31 Minuten

Die junge Anwältin Laura Price ist dabei, die Karriere-Leiter zu erklimmen. Ihr großer Traum, leitende Partnerin ihrer Kanzlei zu werden, rückt in erreichbare Nähe, als sie einen wichtigen Auftrag erhält. Der CEO des milliardenschweren Unternehmens Finley Inc. möchte, dass Laura seinen Enkelsohn, Chip Finley, dazu bewegt, sein Nachfolger zu werden. Für Laura wirkt dieser Auftrag einfach - sie muss zurück in ihre alte Heimat, und Chip ist ein alter Kindheitsfreund von ihr. Sie erhofft sich dadurch Vorteile in den Verhandlungen, doch schnell merkt sie, dass das Ganze schwerer wird als gedacht. Chip hat nicht das geringste Interesse an dem Vertrag. Er hat allerdings Interesse daran, die alte Freundschaft mit Laura wieder aufleben zu lassen. Er schlägt ihr einen Deal vor - für jedes Abenteuer, das sie gemeinsam erleben, liest er eine Seite des Vertrages. Laura lässt sich darauf ein, doch bald merkt sie, dass vielleicht mehr dahinter steckt als nur ein Deal. Eine Liebeskomödie mit Saskia Hampele und Liam McIntyre.