IM GESPRÄCH mit Landesbischof Henrich Bedford-Strohm

Nach zwölf Jahren endet bald die Amtszeit von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Kommenden Samstag, am 29. Oktober, wird er in Nürnberg feierlich verabschiedet. Bedford-Strohm geht offiziell in den Ruhestand, wird aber weiter aktiv bleiben. Moderatorin Christine Büttner hat ihn zu einem letzten Interview in seinem Amt getroffen. Es wird um seine Erfahrungen und Erlebnisse gehen - aber auch darum, wie er seinen nächsten Lebensabschnitt gestalten wird.