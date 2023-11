Toni Kraus: Porno und Dating - Nur weil es alle machen, muss es nicht richtig sein

Ein Leben auf der Überholspur. Schon während seiner Kindheit gibt Toni über 200 Konzerte und tritt in TV-Shows auf. Als Teenager legt er eine Bühnenpause ein. Mit nur 16 Jahren erfindet er sich als Sänger und Songwriter neu. Wieder ist er ein gern gesehener Gast in Shows und auf der Bühne. Doch der Erfolg trügt. Im Inneren regen sich Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe. Er gerät in einen selbstzerstörerischen Strudel, bis ihm Gott begegnet.