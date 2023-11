Jäger und Sammler

Paolo Forti wird verletzt in seinem Juweliergeschäft aufgefunden. Vincenzo ist schnell klar, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelt, denn das wertvollste Stück des Ladens, die "Träne des Riesen", wurde gestohlen. Da Giorgio der Letzte war, der an dem Morgen das Geschäft besucht hatte, ist er verdächtig. Pietro will alles tun, um die Unschuld seines Neffen zu beweisen, doch Giorgio weist ihn ab - er ist wütend, weil er denkt, dass zwischen Pietro und seiner Mutter etwas passiert ist. Währenddessen beschäftigt Vincenzo noch etwas anderes. Er will Südtirol verlassen, aber zwischen ihm und Silvia ist noch so vieles ungeklärt.