Gedankenwirrwarr: Du entscheidest, was du denkst

Herrscht in Ihrem Kopf manchmal auch ein großes Gedankenwirrwarr? Dabei können wir doch eigentlich selbst entscheiden, was wir denken. Joyce Meyer hilft Ihnen in dieser Predigt, Ihre Gedanken zu sortieren und neu an der Bibel auszurichten. Die Lebensweisheiten aus dem Buch der Bücher können Ihnen helfen, ein rundum erfülltes Leben zu führen.