Meine Mutter liegt im Sterben

Kay erkrankt so schwer an Covid, dass ihr Leben am seidenen Faden hängt. Auch Julie kämpft nach einem Zusammenbruch und Schlaganfall auf der Intensivstation um ihr Leben. Für die Töchter beginnt eine Zeit des Bangens und Hoffens. Wird Gott ihr Gebet erhören und ihre Mütter retten? (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)