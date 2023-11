Ich bin es!

Die Pharisäer sind entsetzt, dass Jesus an einem Tisch sitzt mit Frauen wie Maria und Kollaborateuren wie Matthäus, doch Jesus erklärt, dass Gesunde keinen Arzt brauchen. Gaius versucht Matthäus umzustimmen, doch er scheitert und muss Quintus dies nun schonend beibringen. Schmuel fragt Nikodemus, warum er Jesus beschütze, der ja offensichtlich falsche Lehren verbreite. Simons Frau Eden kümmert sich derweil allein um ihre kranke Mutter, doch als sie fast verzweifelt, steht plötzlich Jesus in der Tür. Jesus und die Jünger gehen durch Samaria und treffen eine Frau an einem Brunnen …