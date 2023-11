Weitblick - Christliches Leben global: Vortrag von Father James Mallon auf der "Divine Renovation"-Konferenz in Fulda (1/3)

Wie können wir Christen eine bewahrende in eine missionarische Kirchengemeinde verwandeln? So lautete das Thema der "Divine Renovation"-Konferenz, die im Oktober 2019 in Fulda stattfand. Hauptredner war der Missionar und Bestsellerautor Father James Mallon aus Halifax in Kanada. Aufzeichnung der Konferenz von KIRCHE IN NOT. Erster von zwei Teilen.