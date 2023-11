Gottes verlorene Kinder

Die afroamerikanische Schülerin Charnelle lebt bei ihrer Oma, seit sie beide Eltern verloren hat. Als vor einiger Zeit ihr geliebter Bruder an einer Überdosis starb, entschied Charnelle sich dazu, ihren Hass auf das ungerechte Leben mit Musik zu verarbeiten. Seitdem ist es auch ihr eigener Traum, irgendwann als Rapperin genau diese Botschaften zu verbreiten. Monica erhält den Auftrag, mit dem jungen Mädchen zu reden, um ihr zu verdeutlichen, wo sie dieses Leben hinführen wird - in den gleichen Tod, den einst ihr Bruder starb. Doch für Monica ist es nicht leicht, Zugang zu Charnelle zu finden. Sie erzählt ihr die Geschichte der berühmten schwarzen Sängerin Billie Holiday, die auch an Drogen starb. In ihrem bekanntesten Lied "Strange Fruit" geht es um die dunkle Vergangenheit der afroamerikanischen Menschen, die nicht die Wahl hatten, über ihr Leben und ihren Tod selbst zu entscheiden. Wird Charnelle sich diese Botschaft zu Herzen nehmen und über ihr eigenes Leben entscheiden, wie es ihre Vorfahren nicht konnten?