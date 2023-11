Du bist geliebt - Du bist wichtig!

Unsere Identität hängt meist an unserem Beruf, unseren Freundschaften oder an unserem Geld. Doch Bobby Schuller ist sich sicher, dass Gott uns Menschen liebt, egal was wir tun oder welchen Beruf wir ausüben: "Wir müssen nur Glauben haben und ihm vertrauen, dann wird es uns gut gehen." In der Fortsetzung seiner Predigtreihe "Du bist geliebt" mit dem Themenschwerpunkt "Du bist wichtig!", erklärt Schuller, wie wir die eigene Identität in Gott finden.