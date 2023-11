Andrea und Franz Lermer: Broken Bread - Selbst der Tod war nicht das Ende

Sie erlebten beide den totalen Zusammenbruch in allen Bereichen ihres Lebens. Familiär, wirtschaftlich und gesundheitlich glich ihr Leben einem Scherbenhaufen. Franz und Andrea Lermer steckten beide in einer tiefen Lebenskrise, als Gott plötzlich in ihr Leben trat und sie zusammenführte. Das Ehepaar erzählt Moderator Wolfgang Severin von ihren Lebenskrisen, ihrer Wiederherstellung sowie der Arbeit auf der gemeinsamen Ranch.