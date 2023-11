Unsere größte Sehnsucht: Sei du selbst!

Was genau ist eigentlich das tiefste menschliche Bedürfnis? Vielleicht das Essen, das Schlafen oder doch das Atmen? In der Predigt geht es um das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und den Wunsch, sich mit anderen Menschen tiefer zu verbinden, um so das eigene Leben zu bereichern. Denn durch andere Menschen erlebt man Gott, das ist die Meinung von Pastor Bobby Schuller.