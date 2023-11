Die 10 Gebote: Erfahrung und Genuss!

Bobby Schuller spricht mit der Raketenforscherin Leslie Wickman über die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft. In seiner Predigt spricht Bobby Schuller dann über das achte Gebot und die Großzügigkeit Gottes, die in seiner Schöpfung und besonders durch uns erkennbar wird. Gott schöpft Schöpfer. Deshalb ist es auch so schlimm zu klauen und beklaut zu werden - es geht gegen unsere Natur.