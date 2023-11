Frieden - Labyrinth of Peace

6 Folgen

Die Schweiz im Sommer 1945: Der Krieg ist vorbei und die Sehnsucht nach einem Neuanfang bei den jungen Menschen groß. Voller Optimismus starten Fabrikantentochter Klara und ihr Bräutigam Johann in eine neue Zukunft. Doch die Folgen des Krieges lassen sich nicht einfach abschütteln. Wirtschaftliche Herausforderungen treffen auf Gewissensfragen: ein Labyrinth, in dem man sich leicht verstricken kann. - Neun Jahre lang arbeitete Drehbuchautorin Petra Volpe am Material für diese Miniserie des SRF. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So erntete die hochwertige und bildgewaltige Produktion neben begeisterten Kritiken auch zwei Schweizer Filmpreise für die darstellerische Leistung von Annina Walt (Klara) und Dimitri Stapfer (Egon).