Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Der Moment, in dem im Jerusalemer Obergemach alles begann. Aber Pfingsten gab es nicht nur in Jerusalem. Seit 2000 Jahren feiert die Kirche das Kommen des Heiligen Geistes. Über 20 Jahre pulsierte Salzburg mit zehntausend Jugendlichen zu Pfingsten. Das heißt: Freude, Jubel, Lobpreis, Party, intensive Community, neue Freunde, Tiefgang - und ganz viel Heiliger Geist. Nun ist es Zeit, pfingstliche Leuchtfeuer über den ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu verteilen. Denn: Das ist die Generation des Heiligen Geistes. Gemeinsam mit 33 Partnerlocations in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol spannen die Organisatoren ein Netzwerk von Lobpreis, Gebet und Preaches und machen dadurch Raum auf, in dem viele junge Menschen den Heiligen Geist neu kennenlernen.