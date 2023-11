Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel

8

( 8 ) Sprung in den Tod 53 MIN.

In Innichen eröffnet eine Bungee-Anlage. Lorenzo, einer der Betreiber, will die Anlage mit einem Tandemsprung mit seiner Freundin einweihen. Doch der endet in einer Katastrophe: Beide stürzen ohne Halt in die Tiefe und es kommt zu einem tödlichen Aufprall. Bald stellt sich heraus, dass die Ausrüstung absichtlich manipuliert wurde... Währenddessen verfolgt Marcella ihre eigene Mission: Sie will Vincenzo so schnell wie möglich heiraten und greift dabei gerne auf die Tricks ihrer Mutter zurück.