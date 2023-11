1 Folgen

Ursprünglich ist die Creative Kirche aus einem ehrenamtlichen Jugendchorprojekt des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten entstanden. Das war vor 25 Jahren. Heute arbeiten fast 40 Mitarbeiter hauptamtlich und in den Projekten bis zu 150 Mitarbeiter ehrenamtlich an der Vision einer einladenden begeisternden Kirche im Hier und Jetzt. Eins dieser Projekte ist der Wohnzimmer Gottesdienst der Menschen in dieser schweren Zeit beistehen will. Ganz unter dem Motto: Getrennt aber nicht allein. Von einem Wohnzimmer ins andere.