Die 7 Kirchen der Apokalypse

2 Folgen

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: Die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Ob es tatsächlich der Apostel Johannes war, der seine Visionen an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei geschickt hat, ist umstritten. Fest steht jedoch ihr Entstehungszusammenhang. Im 1. Jahrhundert nach Christus stellt sich den alten heidnischen Kulten und der römischen Ordnung das Christentum entgegen. Die Anhänger dieses neuen Glaubens werden verfolgt und haben mit grausamen Strafen zu rechnen. In diese Gemengelage sprechen die Offenbarungen des Johannes als Trost- und Hoffnungsschrift. Schließlich hat der auferstandene Jesus selbst sie Johannes gezeigt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Lassen sich hier die Geheimnisse der Offenbarung lüften? Können die Menschen heute noch etwas von ihnen lernen?