( 582 ) vom 16.08.23 3 MIN.

Heute mit Meldungen zu diesen Themen: Benefizlauf für benachteiligte Kinder: Zu Fuß und per Rad von Berlin nach Warschau; missio-Petition: Gegen Zwangskonversionen und -ehen in Pakistan; Bordelle in Deutschland: Sozialethikerin beklagt schwere Menschenrechtsverletzungen.