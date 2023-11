6

In dieser letzten Folge der Late Light Show treten noch einmal spannende Gäste auf: Dajana vom Modelabel JFS erzählt, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt und berichtet von ihrem Projekt zur Förderung von sozialemotionalem Lernen für Kinder in Indien. Deutschen Pop mit Tiefgang präsentiert der Sänger und Autor Samu Rösch.