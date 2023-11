Spirit - Christliche Impulse

23

( 23 ) Priester sein heute: Pater Stefan Havlik 25 MIN.

In einer neuen Themen-Reihe stellt Kirche in Not in loser Folge ganz unterschiedliche Priester vor, die darüber berichten, wie sie ihre Berufung in der Gesellschaft von heute leben. Heute mit dem Militärseelsorger Pater Stefan Havlik.