57

( 57 ) Wer war Pontius Pilatus? 15 MIN.

Sein Name hat es bis in das Glaubensbekenntnis geschafft. Obwohl er kein Großer der Weltgeschichte war, kommt sein Name in der Chronik der Menschheit häufiger vor als die eines bedeutenden Herrschers oder Entdeckers: Pontius Pilatus. War der Mann, der Jesus Christus zum Tode verurteilt hat, ein skrupelloser Machtmensch oder ein willenloser Spielball des Volkes? Der Neutestamentler Lothar Wehr informiert über den Stand der Pilatus-Forschung.