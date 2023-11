9

( 9 ) Folge 9 25 MIN.

Heute laden Waldemar Grab und seine Freunde wieder ein zu einer neuen Episode von "Coming Home - Musik & Gospel". Sie präsentieren Evangeliumslieder in neuem Stil, wie z. B. "Dies ist der Tag, den der Herr gemacht", "O lasst uns mit Jauchzen erheben", den Gospel "He's Got The Whole World" u. m.