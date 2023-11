Vindication - Rechtfertigung

3 Folgen

Gary Travis (Todd Terry) ist Polizist in East Bank, Texas. Er verbringt seine Zeit damit, kleinere Vergehen aufzuklären. Dabei muss er sich mit Gier, Rache, Vorurteilen, Sucht und Ehebruch auseinandersetzen. Der tiefe Glaube seiner Frau Becky (Peggy Schott) fordert ihn dabei immer wieder heraus, eine christliche Sichtweise auf die Menschen zu entwickeln. Seine junge Kollegin Kris Tanner (Venus Monique) hat große Ambitionen im Polizeirevier und tritt damit vielen Leuten auf die Füße. Kann Travis ihr beratend zur Seite stehen? Privat stellt ihn seine Tochter Katie (Emma Elle Roberts) vor große Herausforderungen, aber genau wie in seinem Job ist auch hier nichts so wie es auf den ersten Blick erscheint. Die christliche Serie, die von einer Gemeinde in den USA produziert wurde, spielt im Polizeimilieu und stellt gesellschaftlichen Problemen immer die Hoffnung auf Vergebung und Wiedergutmachung entgegen.