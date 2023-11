134

( 134 ) Was bist du bereit, für Jesus zu geben? 24 MIN.

Warum sprach Bruder Andrew in einem Land über Verfolgung, wo es bisher noch keine gab? Das fragten sich Pastoren in Syrien, bevor der Bürgerkrieg ausbrach. Jesus wusste: Die Christen in Syrien müssen sich auf die Zukunft vorbereiten.