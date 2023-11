1

( 1 ) Cowboys und Indianer 25 MIN.

Was ist das Besondere an Cowboys und Indianern? Davon erzählen Reinhards Lieder "Cows and Boys" und "Hey, Hagenunu". Außerdem mit dabei: "AffenPalmenTwist" und "Heut' ist Konzert im Gartenhaus" - Lieder, die zum Mitmachen einladen.