35

( 35 ) Glauben, wenn die Bomben fallen (April 2022) 14 MIN.

Krieg in der Ukraine - zerstörte Städte, Kämpfe, Tote und viele Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Wie gehen die Christen in der Ukraine mit dieser Situation um? Wo ist Gott in all dem Leid? Und was können wir Christen in Deutschland tun, um zu helfen? Moderator Matthias Brender spricht im Interview mit Pastor Mykola Romanyuk aus Irpin.