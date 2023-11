59

( 59 ) Religion führt immer zu Gewalt und Streit 6 MIN.

"Religion ist Schuld an Gewalt, Intoleranz und Diskriminierung." Gabriel Häsler liest diese Meinung häufig in den Kommentarspalten seiner Social Media Beiträge. In dieser Sendung denkt er darüber nach, ob nicht eigentlich das Gegenteil davon der Fall ist.