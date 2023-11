10

( 10 ) Gottesdienst an ungewöhnlichen Orten: Eckkneipe 35 MIN.

Der Pastor spricht vom Fressen und Saufen, an der Wand hängen Whiskey-Werbeplakate, die Musiker sehen aus und klingen wie eine Blues-Band: Ein Gottesdienst der etwas anderen Art wird in Mülheim an der Ruhr in den "Rathsstuben" gefeiert. Pfarrer Cohen predigt in der prall gefüllten Eckkneipe über Essen, Trinken und Gemeinschaft.