Lesen. Lieben. Leben.

2

( 2 ) Starke Frauen - starke Botschaften 29 MIN.

In ihrem Buch "Dein Leben ist ein wilder, wunderschöner Garten" schreibt Danielle Strickland über die Zeiten, in denen oft alles chaotisch drunter und drüber geht. Und bietet eine überraschende Perspektive an.