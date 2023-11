12

( 12 ) Guvna B / Faithchild 39 MIN.

Faithchild und Guvna B - zwei britische Rapper, Wortkünstler und Anheizer auf dem Big Church Day Out Festival 2016. Mit Songs wie "Our Father, "Over Me", "Letting Go" und "Nothing But the Blood" erweisen sie Gott die Ehre und bringen das Publikum in Stimmung.