Lebensweisen

( 19 ) Auf ins Heilige Land! Wie Ordensleute Pilger begleiten 15 MIN.

Für viele ist es eine Sehnsucht - einmal an die Stätten reisen, an denen Jesus gewirkt hat, die Orte besuchen, von denen die Bibel erzählt. Doch wer eine Pilgerreise macht, dem stellen sich bald viele (unerwartete) Fragen. Gut, dass die Benediktiner in Jerusalem und am See Genezareth in Tabgha für die Pilger da sind.