26

( 26 ) mit Doris Schulte 10 MIN.

Woher kommt der Hunger nach Gerechtigkeit, von dem Jesus in seiner Bergpredigt spricht? Was ist Barmherzigkeit und wie wird sie zu einem Dominoeffekt? Was bedeutet es, ein reines Herz zu haben? Hanno Gerwin spricht mit Doris Schulte über die Seligpreisungen Jesu aus Matthäus 5,6-8.