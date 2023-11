Die Lebensgeschichte von Joyce Meyer - Lebensfreude trotz Missbrauch

2 Folgen

Joyce Meyer hat in ihrem Leben unvorstellbares Leid und tiefen Schmerz erlebt. Ihre von Transparenz und Aufrichtigkeit geprägten Vorträge haben bereits vielen verletzten Menschen geholfen, die eigenen Herausforderungen zu bewältigen und wahre Freiheit in ihrem Leben zu finden. In dieser Sendung erzählt Joyce sehr persönlich über ihre Erfahrungen mit massivem und wiederholtem Missbrauch als Jugendliche und wie Gott sie geheilt und wiederhergestellt hat. Dieses bewegende Zeugnis der Veränderung durch Gottes Eingreifen kann uns dabei helfen zu erkennen, dass auch wir wiederhergestellt werden und mit unserem einen Leben etwas Großartiges bewirken können.