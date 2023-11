77

( 77 ) Musik aus der Marmor Stiftskirche in New York 28 MIN.

Organistin Diane Bish ist diesmal zu Gast in einer der ältesten evangelischen Kirchengemeinden Nordamerikas, der Marmor Stiftskirche in New York. Die Kirche ist seit 1967 ein New Yorker Wahrzeichen. 1980 wurde sie in das Nationale Register Historischer Stätten aufgenommen. In Begleitung des Kirchenchores "Festival of Voices" und dem New York Blasorchester gibt Diane Bish Stücke wie "Der 23. Psalm", "Prelude Solennelle" oder "Toccata" zum Besten. In dieser Folge wird Diane Bish mit einer besonderen Auszeichnung für ihre bemerkenswerte Karriere geehrt.