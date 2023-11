3 Folgen

Rumänien. Auch Jahre nach dem Beitritt zur EU fehlt es hier vor allem der Landbevölkerung am Nötigsten. Menschen müssen in einfachen Holzbaracken wohnen, ohne Toilette und oftmals sogar ohne fließend Wasser. Das christliche Hilfswerk Habitat for Humanity kämpft für menschenwürdige Lebensumstände, getreu dem Motto "Jeder Mensch hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf". Bibel TV hat einen Baueinsatz in Cluj Napoca mit der Kamera begleitet.