Die Faszination der Ölmalerei

78 Folgen

Garys erster Fernsehauftritt als Maler geht auf das Jahr 1983 zurück. Innerhalb von nicht einmal 30 Minuten gelingt es Gary, ein fertiges Ölgemälde entstehen zu lassen. Ausgehend von einer leeren Leinwand geleitet er die Zuschauer Schritt für Schritt zum fertigen Bild. Gary malt Landschaften, Blumen und Tiere. Seine Leidenschaft galt aber von Anfang an der Rose in allen Formen und Farben. Und er möchte seine Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Genießen Sie die Farbenpracht der Jenkinsschen Bilder und lassen Sie sich von Gary und Kathwren sowie ihrer Kreativität anstecken.