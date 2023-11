102

( 102 ) Gott, du musst (2) 26 MIN.

Unsere Vorstellungen davon, wie Gott handeln sollte, weichen oft von dem ab, was wir erleben. Doch Pastor Matthias C. Wolff ist überzeugt, dass Gott in diesen Momenten nicht schweigt. Wie sein Reden und sein Plan für uns aussieht, erklärt er in seiner Predigt.