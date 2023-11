1500

( 1500 ) Jakobs Furcht 26 MIN.

In Zeiten von Zweifeln, Nöten und Ängsten brauchen wir eine feste Hoffnung und Zuversicht, um nicht in unseren Sorgen unterzugehen. Auch Jakob befand sich in seinem Leben erneut in einer Situation, die ihn mit Furcht in die Zukunft schauen ließ. Was stärkte ihn in seiner Not? Was tat er, um die Hoffnung und Zuversicht zu finden, die er und auch wir in unseren Herausforderungen brauchen?