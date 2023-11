255

( 255 ) Entdecke den wahren Schatz des Lebens 26 MIN.

Manche Menschen denken, dass sie in der Woche ohne Gott leben und am Sonntag Gott preisen können. Sie glauben, dass dies ein Leben mit Gott bedeutet. Doch Gott fordert in der Bibel ein "all in". Wir sollen ihm ganz gehören und damit auch das, was uns ausmacht und was wir tun. Egal wann. Anhand von Gleichnissen und Geschichten untermauert Bayless Conley diese Tatsache: Gott will uns ganz. Und er hat für uns bezahlt.