Die Bibel aus jüdischer Sicht

33

( 33 ) Jesus von Nazareth zwischen Galiläa und Jerusalem (mit Ruth Lapide und Henning Röhl) 55 MIN.

Ist Jesus wirklich in Bethlehem geboren worden? Was passierte in den Jahren seiner Kindheit, über die nicht viel in der Bibel steht? War Jesus vor den Römern auf der Flucht? Diese und viele weitere Fragen diskutieren die jüdische Professorin Ruth Lapide und Henning Röhl in dem Gespräch "Jesus von Nazareth zwischen Galiläa und Jerusalem".