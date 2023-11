Bibel TV Emmaus

294

( 294 ) Angst (Psalm 25,14-18, Monika Wallerberger) 7 MIN.

Wie schnell verfällt man in Angst. Vor allem in Zeiten der Überinformation und Krisen. Wie kann man da noch das Gute sehen, wenn einen Schreckensnachrichten überfluten? Monika Wallerberger gibt in ihrer Andacht Tipps, wie man sich Freude in Zeiten der Not bewahren kann.