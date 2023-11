Joyce Meyer - Das Leben genießen

4573

( 4573 ) Ja zu Veränderung: Gott, gib mir … was du für mich möchtest 26 MIN.

Sind Sie bereit für Veränderung? Wollen Sie sagen können: "Gott gib mir, ... was du für mich möchtest, nicht was ich will?" Joyce Meyer spricht heute darüber, was es bedeutet, Gott unser Leben zu geben, und wie er uns gebrauchen kann, wenn wir seine Veränderung zulassen.