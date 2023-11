Kirche in Bayern

1054

( 1054 ) Übergabe: Christian Kopp ist neuer Landesbischof 28 MIN.

Bei einem feierlichen Gottesdienst wurde in der Nürnberger Lorenzkirche Christian Kopp in sein neues Amt als Landesbischof eingeführt. Heinrich Bedford-Strohm hatte zuvor sein Amtskreuz abgegeben. Außerdem im ökumenischen Magazin: Ein neues Gipfelkreuz für die Benediktenwand in den Bayerischen Voralpen: 140 freiwillige Helfer haben das 1,4 Tonnen schwere und 10 Meter hohe Kreuz mit purer Muskelkraft auf den Gipfel getragen. Das letzte stand 65 Jahre auf der Bergspitze. Und: "Is letzte Hemmerd" - Liedermacher Wolfgang Buck spielt in der Aussegnungshalle des Bamberger Friedhofs.