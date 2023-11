21

( 21 ) Missionsprojekte auf dem Prüfstand 28 MIN.

Christen engagieren sich weltweit in unzähligen Projekten, um Armut und Not zu bekämpfen. So positiv dieses Engagement ist, so muss doch stets die Frage gestellt werden, wie sinnvoll die Spendengelder verwendet werden. Hilfe kann entweder zu nachhaltiger Selbsthilfe motivieren oder Menschen daran hindern, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Bereits 2002 konnte das grenzenlos-Team unterschiedliche Missionsprojekte auf den Philippinen besuchen. Nach über zehn Jahren hat das Team erneut nachgesehen, was daraus geworden ist.