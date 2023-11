Alpha & Omega

1049

( 1049 ) Von der Bühne in die Kirche 27 MIN.

Von der Bühne in die Kirche, so könnte man plakativ den Lebensweg von Anna-Maria Schäfer zusammenfassen. Anna-Maria Schäfer ist ausgebildete Schauspielerin, hat an Theatern in Mannheim und Stuttgart gespielt und in Film- und Fernsehproduktionen wie der ZDF-Krimiserie "SOKO Stuttgart". Doch vor einigen Jahren hat sie sich von der Bühne wieder verabschiedet. Sie hat bemerkt: Ihr fehlte etwas im Leben. Darum hat sie Theologie und Religionspädagogik studiert und ist katholische Gemeindereferentin geworden. Sie arbeitet jetzt in katholischen Kirchengemeinden in Graben-Neudorf und Linkenheim, grob gelegen zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Dort gibt sie Religionsunterricht, bereitet Kinder auf ihre Erstkommunion vor und knüpft bei kleinen biblischen Szenen im Familiengottesdienst an ihre Schauspielerfahrung an. Moderation: Christian Turrey.